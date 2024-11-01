Житель Сумщины получил пожизненный срок за систематическое изнасилование своей малолетней дочери
На Сумщине 40-летнего мужчину приговорили к пожизненному заключению за систематическое изнасилование одной дочери и сексуальное насилие в отношении другой
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прокуратуру Сумской области.
Согласно материалам суда, дети, ставшие жертвами сексуального насилия, проживали в многодетной семье.
"С весны 2022 года отец, руководствуясь беспомощным состоянием ребенка из-за его возраста и легкой умственной отсталости, систематически насиловал свою дочь 2009 года рождения. При этом один из братьев несколько раз видел, как отец заставляет его сестру делать то, что она не хочет", – говорится в сообщении.
Согласно показаниям мальчика, его сестра сопротивлялась и кричала, но отец не обращал на это внимания.
Также сообщается, что зимой 2023 мужчина совершил сексуальное насилие в отношении другой своей дочери 2012 года рождения.
Мужчину разоблачили в декабре 2023 года, когда старшая девочка рассказала взрослым о систематическом насилии со стороны отца. О сексуальном насилии со стороны отца рассказала и младшая девочка
Обвиняемый на суде свою вину не признал. Однако собранных доказательств было достаточно, чтобы вынести обвинительный приговор.
Напомним, в Винницкой области приговорили к 14 годам тюрьмы мужчину, который изнасиловал 12-летнюю девочку на глазах у своей дочери.