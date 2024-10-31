Житель Винницкой области ворвался в дом и изнасиловал женщину: как его наказали

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Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Винницкой области, передает RegioNews.

Оказалось, что мужчина не раз отбывал наказание за незаконное завладение автомобилем и кражи. Летом прошлого года он вышел из исправительной колонии.

По материалам следствия, в январе в одном из населенных пунктов Жмеринского района злоумышленник посягнул на половую и личную неприкосновенность 83-летней пенсионерки.

"Применив силу, он повалил ее на диван и изнасиловал, после чего скрылся с места происшествия. Фигуранта разыскали через несколько часов после того, как потерпевшая рассказала о преступлении полиции", — говорится в сообщении.

На днях Жмеринский городской суд Винницкой области вынес фигуранту приговор. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 4 года и 6 месяцев.

Напомним, ранее сообщалось, что двое обвиняемых по делу об изнасиловании несовершеннолетней девушки на Закарпатье достигли совершеннолетия и перед завершением судебного разбирательства решили мобилизоваться.