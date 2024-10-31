В Сумской области пьяный водитель предлагал полицейским 10000 гривен взятки

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Пьяный водитель хотел откупиться от остановивших его правоохранителей. Инцидент произошел вчера в Путивле Сумской области

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Сумской области, передает RegioNews.

Оказалось, что 30 октября на улице Глуховской патрульные остановили автомобиль ГАЗ 3102, водитель которого двигался с признаками алкогольного опьянения.

Во время общения патрульные предложили 56-летнему вождю пройти алкотест. В то же время правонарушитель стал предлагать полицейским 10 000 гривен взятки, чтобы они не составляли админпротокол.

"Несмотря на отказ и неоднократное предупреждение об уголовной ответственности, водитель настаивал на своем", - говорится в сообщении.

Теперь водителю грозит уголовная ответственность в виде штрафа, либо ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Напомним, на днях в результате ДТП вблизи села Ясены в Сумском районе пострадали четыре человека. На дороге столкнулись грузовик и легковой автомобиль.