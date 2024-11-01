Житель Сумщини отримав довічний термін за систематичне ґвалтування своєї малолітньої доньки

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На Сумщині 40-річного чоловіка засудили до довічного ув'язнення за систематичне ґвалтування однієї доньки та сексуальне насильство щодо іншої

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прокуратуру Сумської області.

Відповідно до матеріалів суду, діти, які стали жертвами сексуального насильства, проживали у багатодітній родині.

"З весни 2022 року батько, керуючись безпорадним станом дитини через її вік та легку розумову відсталість, систематично ґвалтував свою доньку 2009 року народження. При цьому один із братів декілька разів бачив, як батько примушує його сестру робити те, що вона не хоче", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до свідчень хлопчика, його сестра пручалась і кричала, але батько не зважав на це.

Також повідомляється, що взимку 2023 року чоловік вчинив сексуальне насильство стосовно іншої своєї дочки 2012 року народження.

Чоловіка викрили в грудні 2023 року, коли старша дівчинка розповіла дорослим про систематичне насильство з боку батька. Про сексуальне насильство з боку батька розповіла і молодша дівчинка.

Обвинувачений на суді свою провину не визнав. Однак зібраних доказів було достатньо, щоб ухвалити обвинувальний вирок.

Нагадаємо, на Вінниччині засудили до 14 років в'язниці чоловіка, який зґвалтував 12-річну дівчинку на очах у своєї доньки.