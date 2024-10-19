Удар по Шостке на Сумщине: под завалами нашли тело мужчины, количество раненых выросло
В субботу, 19 октября, около 00:20 кафиры сбросили, по предварительным данным, три управляемые авиационные бомбы на центр Шостки Сумской области
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.
Под завалами в одном здании обнаружили тело погибшего мужчины. Число раненых возросло до 8 человек.
Повреждены учебные и медицинские учреждения, помещения ряда учреждений, жилые дома и транспортные средства.
Правоохранителями документируют последствия российского авиаудара.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате ночной атаки в Шостке повреждены объекты энергетики и инфраструктуры. Среди раненых – пятеро спасателей.
Из-за последствий российской атаки на энергетическую инфраструктуру в части Сумской и Черниговской областей введены аварийные отключения электроэнергии.