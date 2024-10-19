В двух областях из-за обстрелов ввели аварийные отключения, – Укрэнерго
Из-за последствий российской атаки на энергетическую инфраструктуру в части Сумской и Черниговской областей введены аварийные отключения электроэнергии
Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.
"Ночью российские БПЛА атаковали энергообъекты в нескольких областях. В результате повреждения оборудования введены аварийные отключения в Сумской и Черниговской областях (частично)", – говорится в сообщении.
Отмечается, что восстановительные работы начнут, как только позволит ситуация с безопасностью.
Напомним, ночью 19 октября россияне нанесли авиационный удар по Шостке Сумской области, применив КАБы и "Шахеды". Повреждены объекты энергетики и инфраструктуры.
В Черниговской области российская армия нанесла удар по объекту критической инфраструктуры. Возник пожар.