фото: ГСЧС

В ночь на 19 октября россияне нанесли авиационный удар по Шостке Сумской области, применив КАБы и "Шахеды"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Сумскую ОВА.

В результате вражеской атаки, предварительно, ранения получили семь человек.

"Повреждены объекты энергетики и инфраструктуры. Обесточен ряд населенных пунктов Шосткинщины. На местах прилетов работают все необходимые службы", – отметили в ОВА.

В то же время электроснабжение уже частично восстановлено, но работы продолжаются.

По информации ГСЧС, россияне нанесли удар по пожарно-спасательному подразделению. Частично разрушено здание. На момент атаки личный состав находился в укрытии.

Получили ранения 5 спасателей, их госпитализировали. Повреждены здания и 6 единиц техники ГСЧС.

Напомним, ночью 19 октября российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Захватчики попали в частный сектор города, где большое количество жилых домов.