Россияне нанесли авиаудар по Глухову, повреждены десятки домов
Под утро 13 октября россияне совершили авиаудары по городу Глухов Сумской области.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.
По предварительным данным, люди в результате атаки не пострадали, однако есть повреждения инфраструктуры.
В частности, зафиксированы повреждения до 20 жилых домов, окна и облицовка балконов в многоквартирном пятиэтажном жилом доме, 10 хозяйственных построек, 3 гаража, 2 автомобиля и т.д.
Также в результате атаки остались без газоснабжения 72 абонента, без электроснабжения 2863 абонента.
Напомним, поздно вечером 11 октября российские войска нанесли ракетный удар по четырехэтажному жилому дому в Сумах. Также в ночь на 12 октября вражеские беспилотники массированно атаковали разные части областного центра.