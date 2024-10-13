Россияне нанесли авиаудар по Глухову, повреждены десятки домов

фото: полиция

Под утро 13 октября россияне совершили авиаудары по городу Глухов Сумской области.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

По предварительным данным, люди в результате атаки не пострадали, однако есть повреждения инфраструктуры.

В частности, зафиксированы повреждения до 20 жилых домов, окна и облицовка балконов в многоквартирном пятиэтажном жилом доме, 10 хозяйственных построек, 3 гаража, 2 автомобиля и т.д.

Также в результате атаки остались без газоснабжения 72 абонента, без электроснабжения 2863 абонента.

Напомним, поздно вечером 11 октября российские войска нанесли ракетный удар по четырехэтажному жилому дому в Сумах. Также в ночь на 12 октября вражеские беспилотники массированно атаковали разные части областного центра.