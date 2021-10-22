В Сумах открыли два новых центра COVID-тестирования

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В Сумах решили открыть дополнительные пункты быстрого тестирования на коронавирус. Пройти проверку на наличие коронавирусной инфекции можно будет в торгово-развлекательном центре "Киев" и на автовокзале

Как передает RegioNews, об этом сообщает Сумской городской совет.

Так, дополнительный пункт тестирования откроют в торгово-развлекательном центре "Киев" - он будет работать круглосуточно.

Также будут работать пункты проверки на автовокзале (с 8:00 до 20:00), а также в лаборатории на улице Покровской (с 8:00 до 19:00).

В то же время в городе продолжают работать пункты и центры вакцинации:

ТРЦ "Киев" - с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00;

ТРЦ "Мануфактура" - с 10:00 до 14: 00;

ТЦ "Эпицентр" - с 9: 00 до 14: 00.

КНП" ЦПМСП №1 " - с 9:00 до 14: 00;

КНП "ЦПМСП №2" - с 9:00 до 13:00.

Ранее сообщалось, что Сумская область соответствует "красной" зоне эпидемической опасности по трем основным показателям распространения коронавирусной инфекции.