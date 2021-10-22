В Сумах открыли два новых центра COVID-тестирования
В Сумах решили открыть дополнительные пункты быстрого тестирования на коронавирус. Пройти проверку на наличие коронавирусной инфекции можно будет в торгово-развлекательном центре "Киев" и на автовокзале
Как передает RegioNews, об этом сообщает Сумской городской совет.
Так, дополнительный пункт тестирования откроют в торгово-развлекательном центре "Киев" - он будет работать круглосуточно.
Также будут работать пункты проверки на автовокзале (с 8:00 до 20:00), а также в лаборатории на улице Покровской (с 8:00 до 19:00).
В то же время в городе продолжают работать пункты и центры вакцинации:
- ТРЦ "Киев" - с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 17:00;
- ТРЦ "Мануфактура" - с 10:00 до 14: 00;
- ТЦ "Эпицентр" - с 9: 00 до 14: 00.
- КНП" ЦПМСП №1 " - с 9:00 до 14: 00;
- КНП "ЦПМСП №2" - с 9:00 до 13:00.
Ранее сообщалось, что Сумская область соответствует "красной" зоне эпидемической опасности по трем основным показателям распространения коронавирусной инфекции.