Сумская область перешла в "красную" зону карантина: перечень ограничений
С 23 октября Сумская область находится в "красной" зоне карантинных ограничений
Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в своем Telegram-канале, передает RegioNews.
Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 20 октября.
В "красной" карантинной зоне запрещаются:
- работа кафе;
- работа ресторанов;
- работа кинотеатров и театров;
- работа рынков;
- посещение фитнес-центров;
- проведение массовых мероприятий;
- очная работа учреждений образования, где не вакцинировано 100% персонала;
- поездки автобусами, поездами и самолетами в другие регионы без документов о Полном курсе вакцинации, отрицательного теста на коронавирус или справки о выздоровлении от COVID.
Напомним, на днях в Сумах решили открыть дополнительные пункты быстрого тестирования на коронавирус. Пройти проверку на наличие коронавирусной инфекции можно будет в торгово-развлекательном центре "Киев" и на автовокзале.
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