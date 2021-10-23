Сумская область перешла в "красную" зону карантина: перечень ограничений

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С 23 октября Сумская область находится в "красной" зоне карантинных ограничений

Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 20 октября.

В "красной" карантинной зоне запрещаются:

работа кафе;

работа ресторанов;

работа кинотеатров и театров;

работа рынков;

посещение фитнес-центров;

проведение массовых мероприятий;

очная работа учреждений образования, где не вакцинировано 100% персонала;

поездки автобусами, поездами и самолетами в другие регионы без документов о Полном курсе вакцинации, отрицательного теста на коронавирус или справки о выздоровлении от COVID.

Напомним, на днях в Сумах решили открыть дополнительные пункты быстрого тестирования на коронавирус. Пройти проверку на наличие коронавирусной инфекции можно будет в торгово-развлекательном центре "Киев" и на автовокзале.