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23 октября 2021, 13:16 301

Сумская область перешла в "красную" зону карантина: перечень ограничений

23 октября 2021, 13:16 301
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Фото из открытых источников
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С 23 октября Сумская область находится в "красной" зоне карантинных ограничений 

Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 20 октября.

В "красной" карантинной зоне запрещаются:

  • работа кафе;
  • работа ресторанов;
  • работа кинотеатров и театров;
  • работа рынков;
  • посещение фитнес-центров;
  • проведение массовых мероприятий;
  • очная работа учреждений образования, где не вакцинировано 100% персонала;
  • поездки автобусами, поездами и самолетами в другие регионы без документов о Полном курсе вакцинации, отрицательного теста на коронавирус или справки о выздоровлении от COVID.

Напомним, на днях в Сумах решили открыть дополнительные пункты быстрого тестирования на коронавирус. Пройти проверку на наличие коронавирусной инфекции можно будет в торгово-развлекательном центре "Киев" и на автовокзале.

коронавирус карантин Сумская область

 
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