В Сумах пьяный водитель снес забор отдела полиции

Машину эвакуировали

Машину эвакуировали

Фото из открытых источников

В Сумах водитель навеселе на автомобиле снес забор районного отдела полиции.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение патрульной полиции Сум в Facebook.

Сообщается, что инцидент произошел вчера рано утром. Выяснилось, что 29-летний водитель не справился с управлением и снес забор Сумского районного управления полиции. По словам водителя, ДТП произошло из-за того, что у него просто отказали тормоза.

Но у него были признаки алкогольного опьянения, он согласился пройти освидетельствование в больнице.

"Там результат осмотра оказался положительным - 2,00 промилле алкоголя, что в 10 раз превышает допустимую норму", - говорится в сообщении.

На водителя составили административные протоколы за вождение в пьяном виде, ДТП и эвакуировали его машину.

У Сумах сп'янілий водій протаранив паркан на вулиці Першотравневій https://youtu.be/CqL7jHtjTbk 22 квітня, близько... Posted by Патрульна поліція Сумської області on Friday, April 23, 2021

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