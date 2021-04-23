В Сумах пьяный водитель снес забор отдела полиции
В Сумах водитель навеселе на автомобиле снес забор районного отдела полиции.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение патрульной полиции Сум в Facebook.
Сообщается, что инцидент произошел вчера рано утром. Выяснилось, что 29-летний водитель не справился с управлением и снес забор Сумского районного управления полиции. По словам водителя, ДТП произошло из-за того, что у него просто отказали тормоза.
Но у него были признаки алкогольного опьянения, он согласился пройти освидетельствование в больнице.
"Там результат осмотра оказался положительным - 2,00 промилле алкоголя, что в 10 раз превышает допустимую норму", - говорится в сообщении.
На водителя составили административные протоколы за вождение в пьяном виде, ДТП и эвакуировали его машину.
У Сумах сп'янілий водій протаранив паркан на вулиці Першотравневій https://youtu.be/CqL7jHtjTbk 22 квітня, близько...Posted by Патрульна поліція Сумської області on Friday, April 23, 2021
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