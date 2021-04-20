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20 апреля 2021, 18:20 1235

На Ровенщине пьяный водитель сбил пару на скутере: есть погибший

20 апреля 2021, 18:20 1235
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Мужчина умер сразу, а его жену госпитализировали
Фото: Нацполиция
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В селе Иванчи Вараского района Ровенской области 20 апреля нетрезвый водитель микроавтобуса сбил супружескую пару, которая ехала на скутере.

Как сообщили в Нацполиции в Ровенской области, от полученных травм 51-летний мужчина скончался на месте трагедии, пишет RegioNews.

По данным полиции, 46-летний водитель микроавтобуса Renault Trafic выехал на полосу встречного движения. Там он сбил мужчину и женщину, которые ехали на скутере. От полученных травм 51-летний мужчина скончался на месте ДТП. Его 46-летнюю жену госпитализировали в реанимацию.

У водителя микроавтобуса алкотестер показал 2,23 промилле алкоголя. Правоохранители задержали предполагаемого виновника смертельного ДТП. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286-1 УК Украины. Теперь ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Напомним, в Запорожье маршрутка с пассажирами "влетела" в авто, в результате чего один человек погиб.

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