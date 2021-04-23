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23 квітня 2021, 15:47 105

У Сумах водій напідпитку зніс паркан відділу поліції

23 квітня 2021, 15:47 105
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Машину евакуювали
Машину евакуювали
Фото з відкритих джерел
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У Сумах водій напідпитку на автомобілі зніс паркан районного відділу поліції.

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення патрульної поліції Сум у Facebook.

Повідомляється, що інцидент стався вчора рано вранці. З'ясувалося, що 29-річний водій не впорався з керуванням та зніс паркан Сумського районного управління поліції. За словами водія, ДТП сталася через те, що у нього просто відмовили гальма.

Але у нього були ознаки алкогольного сп'яніння, він погодився пройти огляд в лікарні.

"Там результат огляду виявився позитивним - 2,00 проміле алкоголю, що в 10 разів перевищує допустиму норму", - йдеться в повідомленні.

На водія склали адміністративні протоколи за водіння в п'яному вигляді, ДТП і евакуювали його машину.

У Сумах сп'янілий водій протаранив паркан на вулиці Першотравневій https://youtu.be/CqL7jHtjTbk 22 квітня, близько...

Posted by Патрульна поліція Сумської області on Friday, April 23, 2021

Нагадаємо, що на Рівненщині п'яний водій збив пару на скутері.

Україна поліція Суми авто аварія

 
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