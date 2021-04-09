В Кривом Роге горела пятиэтажка: есть погибший

Погиб мужчина 50 лет, его не смогли реанимировать

Погиб мужчина 50 лет, его не смогли реанимировать

Фото: из открытых источников

Сегодня, 9 апреля, в Кривом Роге произошел пожар в пятиэтажном жилом здании - горела квартира на последнем этаже. Из-за пожара погиб местный житель - его не смогли реанимировать прибывшие на место медики.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Днепропетровщины.

Сообщение о пожаре в Металлургическом районе города поступило на 101 сразу после полуночи. Горела однокомнатная квартира на пятом этаже дома на улице Вадима Гурова. По вызову отправили два дежурных отделения.

Спасатели провели разведку на месте происшествия, и обнаружили мужчину без сознания. Его по ступенькам вынесли на свежий воздух. Сотрудники ГСЧС и медики провели реанимационные мероприятия, но они не имели успеха - пострадавший, возраст которого примерно 50 лет, скончался.

Пожар локализовали в 00.27, ликвидировали в 00.35, его общая площадь составила 20 кв. м. Огонь повредил домашние вещи, стены и потолок на балконе. На месте происшествия работали 12 спасателей и 3 единицы техники.

Напомним, 2 апреля в Харькове на заводе произошел пожар: погиб человек, еще один человек госпитализирован.