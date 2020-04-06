Пограничники задержали пророссийского боевика
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
Правоохранители установили, что мужчина в мае 2014 года добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование пророссийских боевиков. В городе Краматорск он стоял на одном из блокпостов, установленных террористами, останавливал частные авто и проверял документы у водителей и их пассажиров.
Экс-пособнику боевиков грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Ему инкриминируют создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований или участие в их деятельности.
Напомним, что 2 апреля правоохранители Дружковского отделения полиции в Донецкой области задержали 38-летнего мужчину, который в 2014 году примкнул к незаконному вооруженному формированию пророссийских боевиков. В течение 5 лет мужчина скрывался на территории РФ и только осенью 2019 года вернулся в Украину.
Как информировали RegioNews ранее, сотрудники СБУ на днях задержали 43-летнего жителя Константиновки Донецкой области, который воевал против ВСУ на стороне пророссийских боевиков. У него обнаружили целый схрон боеприпасов.
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