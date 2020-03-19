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19 марта 2020, 12:55

В Харьковской области на взятке задержали прокурора

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19 марта 2020, 12:55
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Завершено расследование в отношении прокурора одной из прокуратур Харьковской области, который подозревается в получении взятки
Фото: unsplash
Завершено расследование в отношении прокурора одной из прокуратур Харьковской области, который подозревается в получении взятки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис Генпрокурора

По версии следствия, он требовал у обвиняемого в уголовном производстве 10 тыс долларов США и получил 3,5 тыс. долларов США неправомерной выгоды за назначение ему наказания в виде лишения свободы и дальнейшее освобождение от отбывания наказания с испытанием.

В настоящее время материалы уголовного производства открыты стороне защиты для ознакомления, после чего обвинительный акт будет направлен в суд.

Напомним, что бывшего сотрудника Харьковского национального университета внутренних дел подозревают в покупке запрещенных препаратов через социальную сеть для личного потребления.


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