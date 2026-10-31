Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В тот день около 11:00 к правоохранителям обратился местный житель. Он сообщил, что его 13-летняя дочь накануне вечером ушла на день рождения к другу и не вернулась домой. Вместе с ней пропали двое парней 15 и 16 лет, которые также были на праздновании.

Полицейские приступили к поискам, обследовали территорию громады и привлекли к розыску все наряды.

Впоследствии правоохранители предварительно установили, что перед исчезновением подростки передвигались на автомобиле "ВАЗ-21099". Около 16:00 машину обнаружили в реке в соседнем селе. Внутри находились тела всех троих детей.

Полиция устанавливает обстоятельства и причины трагедии. Расследование продолжается.

Напомним, на Полтавщине столкнулись КамАЗ и легковушка. На месте погибли 69-летний водитель и 64-летняя пассажирка. Еще трое пассажиров получили травмы.