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31 октября 2026, 11:50

Пропали после дня рождения: в Хмельницкой области автомобиль с тремя детьми нашли в реке

31 октября 2026, 11:50
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Фото: полиция
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Трагедия произошла 30 октября около 03:40 в селе Гуменцы Каменец-Подольского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В тот день около 11:00 к правоохранителям обратился местный житель. Он сообщил, что его 13-летняя дочь накануне вечером ушла на день рождения к другу и не вернулась домой. Вместе с ней пропали двое парней 15 и 16 лет, которые также были на праздновании.

Полицейские приступили к поискам, обследовали территорию громады и привлекли к розыску все наряды.

Впоследствии правоохранители предварительно установили, что перед исчезновением подростки передвигались на автомобиле "ВАЗ-21099". Около 16:00 машину обнаружили в реке в соседнем селе. Внутри находились тела всех троих детей.

Полиция устанавливает обстоятельства и причины трагедии. Расследование продолжается.

Напомним, на Полтавщине столкнулись КамАЗ и легковушка. На месте погибли 69-летний водитель и 64-летняя пассажирка. Еще трое пассажиров получили травмы.

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