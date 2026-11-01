Авиаудар по Краматорску: россияне разрушили здание горисполкома

Фото: Facebook/Александр Гончаренко

В Краматорске Донецкой области в результате российского авиаудара разрушено центральное здание городского исполнительного комитета, расположенное на площади Мира

Об этом сообщил начальник Краматорского ГВА Александр Гончаренко, передает RegioNews.

"Россия уничтожила авиаударом центральное здание украинской государственности в Краматорске. Площадь Мира, исполком", – написал он.

Гончаренко отметил, что здание имеет важное историческое и символическое значение для города. В частности, она пережила временную Краматорскую оккупацию в 2014 году.

"Здесь была история, дух машиностроения, революции, жизнь города и его планы. Фундамент украинского Краматорска", – отметил руководитель МВА.

Гончаренко также подчеркнул, что разрушение здания не сможет лишить украинцев права на будущее.

"Можно уничтожить здание, выжечь нашу землю и украсть воспоминания. Но не уничтожить им наше право на будущее", – добавил он.

Напомним, 31 октября вражеский беспилотник поразил автомобиль передвижного отделения Укрпочты в Запорожье. От удара у машины сорвало крышу. Экипаж успел эвакуироваться, никто из работников и клиентов не пострадал.