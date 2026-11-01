Авиаудар по Краматорску: россияне разрушили здание горисполкома
В Краматорске Донецкой области в результате российского авиаудара разрушено центральное здание городского исполнительного комитета, расположенное на площади Мира
Об этом сообщил начальник Краматорского ГВА Александр Гончаренко, передает RegioNews.
"Россия уничтожила авиаударом центральное здание украинской государственности в Краматорске. Площадь Мира, исполком", – написал он.
Гончаренко отметил, что здание имеет важное историческое и символическое значение для города. В частности, она пережила временную Краматорскую оккупацию в 2014 году.
"Здесь была история, дух машиностроения, революции, жизнь города и его планы. Фундамент украинского Краматорска", – отметил руководитель МВА.
Гончаренко также подчеркнул, что разрушение здания не сможет лишить украинцев права на будущее.
"Можно уничтожить здание, выжечь нашу землю и украсть воспоминания. Но не уничтожить им наше право на будущее", – добавил он.
Напомним, 31 октября вражеский беспилотник поразил автомобиль передвижного отделения Укрпочты в Запорожье. От удара у машины сорвало крышу. Экипаж успел эвакуироваться, никто из работников и клиентов не пострадал.