2100 оккупантов, 944 БпЛА и 16 артсистем: потери России за сутки
Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили 2100 российских военных. Также уничтожили 944 беспилотника, 259 единиц автотехники, 16 артиллерийских систем, девять наземных роботизированных комплексов и две боевые бронированные машины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 01.11.26 ориентировочно составили:
Напомним, в ночь на 31 октября Силы обороны Украины атаковали предприятие российского военно-промышленного комплекса "Комбинат Каменский" в Ростовской области. Для удара применили беспилотники и ракеты "Нептун".
В октябре 2026 года потери личного состава российских оккупационных войск достигли наивысшего показателя с начала полномасштабного вторжения – 49 040 человек.
Силы обороны ударили "Нептунами" и дронами по заводу ракетного топлива в РоссииВсе новости »
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