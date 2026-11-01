2100 оккупантов, 944 БпЛА и 16 артсистем: потери России за сутки

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили 2100 российских военных. Также уничтожили 944 беспилотника, 259 единиц автотехники, 16 артиллерийских систем, девять наземных роботизированных комплексов и две боевые бронированные машины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 01.11.26 ориентировочно составили:

Напомним, в ночь на 31 октября Силы обороны Украины атаковали предприятие российского военно-промышленного комплекса "Комбинат Каменский" в Ростовской области. Для удара применили беспилотники и ракеты "Нептун".

В октябре 2026 года потери личного состава российских оккупационных войск достигли наивысшего показателя с начала полномасштабного вторжения – 49 040 человек.