Земля стоимостью более 13 млн. грн. и несуществующий дом: прокуратура подала иск в Киеве

Фото: Киевская городская прокуратура

Соломенская окружная прокуратура Киева обратилась в суд с иском об отмене регистрации права собственности на дом, которого фактически не существует, и регистрации земельного участка площадью 0,25 га на улице Медовой в Соломенском районе

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews .

По данным прокуратуры, право собственности на несуществующую недвижимость зарегистрировали по частному обществу. В то же время, ретроспективный спутниковый мониторинг за последние 25 лет и осмотр участка подтвердили, что никаких сооружений на нем нет.

Кроме того, Киевский городской совет не принимал решения о предоставлении этой земли, а адрес объекта недвижимости не присваивали.

При этом для обслуживания несуществующего дома сформировали и зарегистрировали земельный участок в Государственном земельном кадастре. Ее целевое назначение – строительство и обслуживание административных зданий и офисных зданий компаний, занимающихся предпринимательской деятельностью с целью получения прибыли.

В прокуратуре считают, что регистрация права собственности на здание, которого нет, была направлена на создание искусственных оснований для получения коммунальной земли на внеконкурентных условиях.

В связи с выявленными нарушениями прокуроры обратились в суд с требованием упразднить регистрацию права собственности на недвижимость и регистрацию земельного участка в Государственном земельном кадастре.

Хозяйственный суд города Киева открыл производство по иску прокуратуры и назначил подготовительное судебное заседание.

Напомним, что в Одесской области в суд направили обвинительный акт в отношении бывшего председателя сельского совета Березовского района, подозреваемого в служебной халатности.