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21 октября 2026, 19:59

В Ровенской области будут судить пособника мошенников, которые обманули пенсионера

21 октября 2026, 19:59
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Фото: pixabay.com
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В Ровенской области будут судить мужчину, которого обвиняют в пособничестве мошенникам, выманившим у 82-летнего жителя Вараша более 220 тысяч гривен

Об этом сообщили в полиции Ровенской области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, неизвестный позвонил по телефону 82-летнему жителю Вараша и сообщил, что его сын якобы попал в дорожно-транспортное происшествие. Чтобы помочь родственнику, мужчине было предложено срочно передать деньги.

Пенсионер собрал все собственные сбережения, часть средств одолжил и передал курьеру 8500 долларов США и 20 тысяч гривен. Впоследствии он понял, что стал жертвой мошенничества.

Правоохранители установили личность мужчины, который забирал деньги у потерпевшего. Им оказался 24-летний житель Днепропетровской области.

Следователи сообщили ему о подозрении, а суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства. Однако впоследствии мужчина начал укрываться от органов досудебного расследования, из-за чего его объявили в розыск.

Недавно полицейские разыскали и задержали его в Павлограде Днепропетровской области. После этого мужчину доставили в Ровенскую область для проведения необходимых процессуальных действий.

Обвинительный акт был направлен в суд. В случае доказательства вины мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов.

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