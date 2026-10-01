На Рівненщині судитимуть депутата, який не задекларував майна на понад 4,6 млн гривень

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На Рівненщині судитимуть депутата однієї із сільських рад Рівненського району, якого обвинувачують у внесенні недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2025 рік. Йдеться про майно загальною вартістю понад 4,6 млн гривень

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

За даними поліції, депутат не вказав у декларації об'єкти рухомого та нерухомого майна, які належать йому на праві власності.

Правоохоронці встановили, що загальна сума недостовірних відомостей у декларації становить 4 625 741 гривню. Ця сума перевищує 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

За результатами досудового розслідування слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили чоловіку про підозру.

Наразі досудове розслідування завершене, а обвинувальний акт скерували до суду.

За скоєне депутату загрожує штраф, громадські роботи або обмеження волі на строк до двох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, чиновника КМДА судитимуть за недостовірне декларування. Він "забув" вкззати майно на 22 мільйони гривень. Зокрема, чиновник купив автомобіль Infiniti FX37S вартістю 440 тисяч гривень, Mersedes Benz GL500 вартістю 600 тисяч гривень, а також інше майно.