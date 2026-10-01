На Рівненщині 72-річний чоловік побив знайомого табуретками: потерпілий помер

Фото: поліція Рівненської області

У Сарненському районі Рівненської області 72-річного чоловіка затримали за підозрою у завданні смертельних тілесних ушкоджень 50-річному знайомому. Після побиття потерпілий ліг спати, однак через кілька годин помер

Про це повідомили у поліції Рівненської області, передає RegioNews .

Повідомлення про смерть 50-річного жителя села Угли надійшло до поліції 30 вересня близько 04:30. Про те, що у будинку виявив тіло свого брата зі слідами насильницької смерті, правоохоронцям повідомив 61-річний чоловік.

Поліцейські встановили, що загиблий та 72-річний місцевий житель були знайомі та раніше часто разом вживали алкоголь.

Напередодні близько 22:00 чоловіки перебували в будинку 50-річного жителя Углів. Між ними раптово виник конфлікт.

За даними слідства, під час суперечки 72-річний чоловік завдав знайомому численних ударів табуретками по тілу та голові.

Після цього чоловік залишив будинок. Потерпілий ліг спати, однак через кілька годин помер.

Згідно зі свідоцтвом про смерть, причиною стали закрита травма грудей, множинні переломи ребер та набряк головного мозку.

Слідчий затримав 72-річного чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомив йому про підозру у завданні умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого.

Наразі підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо,що в Іршаві на Закарпатті правоохоронці затримали 43-річного чоловіка за підозрою у вбивстві 55-річної співмешканки.