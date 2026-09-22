В центре Харькова 17-летняя девушка ударила незнакомца ножом в спину
В Харькове 17-летней девушке сообщили о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении. По данным следствия, она во время конфликта между двумя мужчинами нанесла одному из них несколько ударов ножом в спину
Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .
Инцидент произошел вечером 18 сентября в центральной части города. Между двумя мужчинами возник спор. Находившаяся 17-летняя девушка вмешалась в конфликт и ударила одного из участников ножом в спину.
23-летний пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение.
Правоохранители задержали несовершеннолетнюю в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Следователи Харьковского районного управления полиции №1 сообщили девушке о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение.
Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.
Напомним, что в Ровенском районе перед судом предстанет мужчина, подозреваемый в причинении тяжелого ножевого ранения своему знакомому.