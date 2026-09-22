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22 сентября 2026, 20:29

В Каменском будут судить двух местных жителей за незаконное выращивание конопли

22 сентября 2026, 20:29
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Фото: полиция Днепропетровской области
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В Каменском на Днепропетровщине полицейские разоблачили двух местных жителей, которые, по данным правоохранителей, выращивали коноплю на территориях своих частных домовладений. В общей сложности во время обысков у мужчин изъяли почти 140 кустов наркосодержащих растений

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

По данным полиции, мужчины ухаживали за насаждениями, поливали их и создавали необходимые условия для роста растений.

У 60-летнего жителя города во время санкционированного обыска на приусадебном участке правоохранители обнаружили почти 50 растений конопли.

В другом районе Каменского следователи провели обыск в домовладении 58-летнего мужчины. Там изъяли более 90 кустов наркосодержащих растений.

Все изъятые вещественные доказательства правоохранители направили на экспертизу. Исследование подтвердило, что растения являются коноплей.

Следственные действия проводились в рамках уголовных производств, открытых по ч. 1 и ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины - посев или выращивание снотворного мака или конопли.

Дознаватели и следователи полиции завершили досудебное расследование и направили обвинительные акты в суд. Следовательно, дальнейшую оценку действиям обвиняемых будет давать суд.

Напомним, что правоохранители в рамках двух этапов общегосударственных мероприятий по противодействию наркопреступности провели 968 обысков, изъяли более тонны каннабиса и почти 57 тысяч кустов конопли. Также приостановили деятельность 23 нарколабораторий.

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