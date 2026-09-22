В Ровенской области будут судить злоумышленника, который нанес тяжелое ножевое ранение знакомому

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В Ровенском районе перед судом предстанет мужчина, подозреваемый в причинении тяжелого ножевого ранения своему знакомому

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Пострадавшего госпитализировали в больницу с колото-резаной раной грудной клетки, повреждением сосудов и гемотораксом. По заключению судебно-медицинской экспертизы, полученные им телесные повреждения относятся к категории тяжких.

Правоохранители задержали нападающего и сообщили ему о подозрении. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Пока он продолжает находиться под стражей.

Досудебное расследование завершено. Материалы уголовного производства вместе с обвинительным актом направили в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что в Черкасской области ювенальные следователи сообщили о подозрении трем людям в пытках 17-летнего парня. Суд избрал всем фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей.