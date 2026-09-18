На Рівненщині крадії злили дизель з вантажівки на майже 150 тисяч
На Рівненщині викрили чоловіків, які вкрали майже дві тонни дизельного пального. Загалом це пального майже на 150 тисяч
Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.
Протягом квітня-травня 32-річний чоловік у змові з 17-річним та 21-річним спільниками "гастролювали" територією Рівного та Рівненського району у пошуках вантажівок з пальним. Вночі вони зливали дизельне пальне з баків у заздалегідь підготовлені каністри.
Загалом вони вкрали пального на 147 920 гривень. Тепер їм загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.
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