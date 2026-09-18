На Рівненщині крадії злили дизель з вантажівки на майже 150 тисяч

Фото: Національна поліція

На Рівненщині викрили чоловіків, які вкрали майже дві тонни дизельного пального. Загалом це пального майже на 150 тисяч

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Протягом квітня-травня 32-річний чоловік у змові з 17-річним та 21-річним спільниками "гастролювали" територією Рівного та Рівненського району у пошуках вантажівок з пальним. Вночі вони зливали дизельне пальне з баків у заздалегідь підготовлені каністри.

Загалом вони вкрали пального на 147 920 гривень. Тепер їм загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві судитимуть чоловіка, який розпилив газовий балончик та пограбував перехожого. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.