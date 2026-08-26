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26 августа 2026, 07:11

В Тернополе группа людей напала на автомобиль ТЦК: есть пострадавшие

26 августа 2026, 07:11
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Фото: Национальная полиция
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Вечером 25 августа на улице Леся Курбаса в Тернополе произошел конфликт между представителями ТЦК и местными жителями

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным, инцидент возник во время проверки лиц, которые могут уклоняться от исполнения воинского долга.

Около 20:00 во время разговора военнослужащих с одним из мужчин к служебному автомобилю начали подходить другие граждане. Они били по транспортному средству и вступили в спор с представителями ТЦК.

Для остановки противостояния на место прибыли следственно-оперативная группа и дополнительные наряды полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают всех участников происшествия, выясняют обстоятельства конфликта, характер полученных потерпевшими травм и размер нанесенного ущерба.

Также правоохранители проверяют информацию о возможном наличии у некоторых участников конфликта предметов, похожих на бить и ножи.

По результатам проверки полиция будет решать вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

В Тернопольском областном ТЦК и СП тоже отреагировали на инцидент.

Там сообщили, что в результате конфликта военнослужащий Тернопольского ОГТЦК и СП получил телесные повреждения и находится в медицинском учреждении. Кроме того, неустановленные лица завладели личными вещами военнослужащего и повредили служебный автомобиль Nissan X-Trail.

"Применение физического насилия в отношении военнослужащих, завладение их имуществом, повреждение служебного транспорта и препятствование исполнению служебных обязанностей недопустимы и могут влечь за собой уголовную ответственность", – подчеркнули в Тернопольском областном ТЦК и СП.

Напомним, ранее Государственное бюро расследований совместно с Генеральным штабом ВСУ провели масштабную спецоперацию "Честный призыв".

Следственные действия прошли в более чем 100 территориальных центрах комплектования и социальной поддержки разных уровней в большинстве регионов Украины. Правоохранители сообщили о подозрении 15 человек. Двое фигурантов задержали.

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