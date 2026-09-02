В Одесской области повредили могилы трех военнослужащих

Фото: Национальная полиция

В Подольске Одесской области полиция расследует повреждение могил трех военнослужащих на одном из местных кладбищ

Об этом, как информирует полиция области, сообщила местная жительница - мать одного из павших защитников, передает RegioNews.

На месте следственно-оперативная группа обнаружила поврежденные элементы заборов на трех могилах. В частности, неизвестные отломили кованые элементы в виде Государственного Герба Украины – трезубца.

По факту происшествия следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины – поругание над могилой.

Правоохранители устанавливают обстоятельства повреждения могил и лиц, которые могут быть причастны к этому.

Напомним, ранее в Виннице вандалы ограбили могилу Назария Гринцевича, самого младшего защитника "Азовстали", известного по позывному "Гринку". Его мать сообщила о том, что из могилы исчезли деревянная булава и три свечи.