На Днепропетровщине мошенница из-за поддельного приложения похитила почти 120 тысяч грн

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В Днепропетровской области киберполицейские разоблачили 19-летнюю девушку, которая, по данным следствия, в сговоре с другим лицом завладела средствами потерпевшей. Ущерб составляет почти 120 тысяч гривен

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Как установили правоохранители, в июле потерпевшая увидела в одной из социальных сетей объявление о возможности загрузить приложение, которое якобы должно помогать обнаруживать вражеские беспилотники.

Женщина перешла по ссылке и установила приложение. После этого она потеряла доступ к своему устройству, а затем обнаружила незаконное списание средств со счетов.

В результате мошеннических действий потерпевшей нанесли материальный ущерб на сумму почти 120 тысяч гривен.

Следователи сообщили 19-летней фигурантке о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество, совершенное группой лиц с использованием электронно-вычислительной техники.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в Кривом Роге полицейские направили в суд обвинительный акт в отношении двух мошенников, которые по схеме "ваш родственник в беде" обманули двух горожан на почти миллион гривен.