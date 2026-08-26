В Ивано-Франковской области пьяный мотоциклист совершил ДТП: тяжелые травмы получила несовершеннолетняя пассажирка

Фото: полиция Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области полицейские сообщили о подозрении 19-летнему водителю мотоцикла, который в состоянии алкогольного опьянения вызвал ДТП. В результате аварии тяжело травмировалась 16-летняя пассажирка

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews .

Авария произошла 25 августа около 1:30 в селе Луквица Ивано-Франковского района.

По предварительным данным полиции, 19-летний житель Калушского района управлял мотоциклом KTM и двигался в направлении села Межгорье. Водитель не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с бетонной конструкцией мостика.

В результате ДТП 16-летняя пассажирка получила тяжкие телесные повреждения. Девушку госпитализировали в медицинское учреждение.

Полицейские установили, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, а также не имел водительского удостоверения соответствующей категории.

По этому факту следователи сообщили мужчине о подозрении. Его действия квалифицировали по соответствующей статье Уголовного кодекса Украины о нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управлявшим транспортным средством в состоянии опьянения и нанесшим тяжкие телесные повреждения.

Напомним, что в селе Подлужье Дубенского района 68-летняя женщина погибла в результате ДТП. Авария произошла 25 августа около 10:25 на автодороге "Киев - Чоп".