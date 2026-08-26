"Надбавка до пенсії" від аферистів: українців попереджають про схему

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Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Зловмисники використовують довіру пенсіонерів, лякаючи втратою виплат або заманюючи терміновими надбавками до пенсії. Зокрема, надсилають пенсіонерам SMS-повідомлення про те, що нібито "нараховано доплату, для отримання перейдіть за посиланням та заповніть анкету".

Після того як громадяни переходять за посиланням та вводять там свої дані, з їхніх карток зникають гроші. Правоохоронці радять:

нікому не повідомляйте конфіденційні дані, працівники Пенсійного фонду та банків не запитують інформацію про банківські картки чи коди;

не переходьте за невідомими посиланнями, офіційні виплати нараховують автоматично;

перевіряйте інформацію на офіційний сторінках Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, на Рівненщині жінка орендувала в аферистів неіснуючий будинок. 35-річна жителька Рівненського району у соцмережі знайшла оголошення про оренду будиночка на озері. Вона перерахувала невідомому чоловіку 3 500 гривень. Проте після цього її заблокували.