"Надбавка до пенсії" від аферистів: українців попереджають про схему
Шахраї активно використовують нову схему обмана. Їхньою ціллю стали пенсіонери
Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.
Зловмисники використовують довіру пенсіонерів, лякаючи втратою виплат або заманюючи терміновими надбавками до пенсії. Зокрема, надсилають пенсіонерам SMS-повідомлення про те, що нібито "нараховано доплату, для отримання перейдіть за посиланням та заповніть анкету".
Після того як громадяни переходять за посиланням та вводять там свої дані, з їхніх карток зникають гроші. Правоохоронці радять:
- нікому не повідомляйте конфіденційні дані, працівники Пенсійного фонду та банків не запитують інформацію про банківські картки чи коди;
- не переходьте за невідомими посиланнями, офіційні виплати нараховують автоматично;
- перевіряйте інформацію на офіційний сторінках Пенсійного фонду України.
Нагадаємо, на Рівненщині жінка орендувала в аферистів неіснуючий будинок. 35-річна жителька Рівненського району у соцмережі знайшла оголошення про оренду будиночка на озері. Вона перерахувала невідомому чоловіку 3 500 гривень. Проте після цього її заблокували.