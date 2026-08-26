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26 августа 2026, 18:59

Руководитель строительной фирмы предстанет перед судом за хищение более 2 млн грн в Ровенской области

26 августа 2026, 18:59
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Фото иллюстративное
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В Ровенской области перед судом предстанет 36-летний киевлянин — руководитель строительной компании, обвиняемый в присвоении и легализации более 2,2 млн грн бюджетных средств. За совершенное ему может грозить до шести лет лишения свободы

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

По данным следствия, мужчина, являясь директором общества с ограниченной ответственностью, заключил с Региональным офисом водных ресурсов в Ровенской области договоры на выполнение работ по укреплению берега реки Стырь вблизи Хренницкого водохранилища.

Как установили правоохранители, руководитель компании знал, что необходимые материалы фактически поставлял другой исполнитель по более низкой цене. Однако в документах он отметил подконтрольное предприятие и завысил стоимость и объем расходов.

В последствии мужчина подал заказчику фиктивные отчеты, на основании которых получил оплату из бюджета.

В результате, по данным следствия, он незаконно завладел 2281910 грн бюджетных средств.

Правоохранители также установили, что после этого фигурант перечислил незаконно вырученные деньги на счет своего отца-предпринимателя. Таким образом, по версии следствия он пытался легализовать средства.

Следователи процессуального руководства прокуратуры сообщили мужчине о подозрении. Материалы уголовного производства были направлены в суд.

Напомним, что правоохранители разоблачили коррупционную схему в Киевзеленстрое . Чиновники присвоили более 3,5 миллионов гривен.

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суд строительство Ровенская область хищение средств
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