В Кривом Роге полиция задержала 20-летнего поджигателя адвокатского бюро и туристической фирмы

Фото: полиция Днепропетровской области

В Кривом Роге полицейские задержали 20-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге адвокатского бюро. В результате пожара повреждена входная дверь юридического учреждения и помещение туристического агентства

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Пожар произошел 24 августа около 22:15 в Металлургическом районе Кривого Рога. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа полиции и спасатели ГСЧС. Пожарные ликвидировали возгорание.

Правоохранители оперативно установили личность, причастную к поджогу. 20-летний мужчина был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

26 августа следователи по согласованию с Криворожской южной окружной прокуратурой сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в Татарбунарах Белгород-Днестровского района мужчина поджег квартиру своей жены из-за ревности. В результате пожара никто не пострадал.