В Харьковской области мужчина "играл роль" прокурора

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Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

34-летний мужчина обратился в полицию. Он рассказал о конфликте с охранником пляжа в поселке Безлюдовка. Охранник рассказал, что мужчина представлялся работником прокуратуры, в подтверждение тому он показывал удостоверение.

Правоохранители на следующий день остановили мужчину, но уже за нарушение ПДД. В ходе проверки документов он снова показал поддельное удостоверение сотрудника Офиса Генерального прокурора Украины. Теперь он получил подозрение. Ему грозит ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, ранее в Харьковской области разоблачили аферистов, которые предлагали людям услуги "ясновидцев" и "целителей". Они "лечили и снимали порчи", зарабатывая на доверчивых людях.