11:26  26 августа
В Кропивницком возле магазина произошла стрельба
08:57  26 августа
В Тернополе двое мужчин погибли из-за обвала грунта в 6-метровой траншее
08:43  26 августа
За $7 тысяч обещал переправить в Венгрию: на Закарпатье задержали адвоката
UA | RU
UA | RU
26 августа 2026, 19:55

В Харьковской области мужчина "играл роль" прокурора

26 августа 2026, 19:55
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Харьковской области мужчина получил подозрение. Оказалось, что он притворялся правоохранителем

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

34-летний мужчина обратился в полицию. Он рассказал о конфликте с охранником пляжа в поселке Безлюдовка. Охранник рассказал, что мужчина представлялся работником прокуратуры, в подтверждение тому он показывал удостоверение.

Правоохранители на следующий день остановили мужчину, но уже за нарушение ПДД. В ходе проверки документов он снова показал поддельное удостоверение сотрудника Офиса Генерального прокурора Украины. Теперь он получил подозрение. Ему грозит ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, ранее в Харьковской области разоблачили аферистов, которые предлагали людям услуги "ясновидцев" и "целителей". Они "лечили и снимали порчи", зарабатывая на доверчивых людях.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская область полиция аферист
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
В Берлине вручили подозрение основателю интернет-ресурса за шантаж предпринимателей
26 августа 2026, 21:59
В Хмельницкой области муж после развода требовал алименты от жены
26 августа 2026, 21:55
В Подольском районе Киева столкнулись микроавтобус и Toyota: восемь человек госпитализированы
26 августа 2026, 21:21
О новом мирном плане для Украины
26 августа 2026, 21:15
Стрельба на Северной Салтовке: полиция открыла уголовное производство
26 августа 2026, 20:55
На Днепропетровщине мошенница из-за поддельного приложения похитила почти 120 тысяч грн
26 августа 2026, 20:33
"Надбавка к пенсии" от аферистов: украинцев предупреждают о схеме
26 августа 2026, 20:25
В Кривом Роге полиция задержала 20-летнего поджигателя адвокатского бюро и туристической фирмы
26 августа 2026, 19:59
В Гостомеле из мемориала защитникам аэропорта массово исчезли шевроны
26 августа 2026, 19:33
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Все публикации »
Валерий Пекар
Марина Данилюк-Ярмолаева
Владимир Фесенко
Все блоги »