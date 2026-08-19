Суд в Ровно избрал меру пресечения дерзкому грабителю
В Ровно суд избрал меру пресечения 40-летнему местному жителю, подозреваемого в ограблении продавщице. Человек будет находиться под стражей 60 суток с правом внесения залога
Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .
Ходатайство следователя суд удовлетворил в полном объеме 19 августа.
Размер залога определили в 266 240 гривен, однако подозреваемый его не оплатил, поэтому он будет оставаться в следственном изоляторе.
Следователь сообщил мужчине о подозрении. За совершенное ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, что в Днепре перед судом предстанет 38-летний мужчина, обвиняемый в краже имущества из дома военнослужащего в Чечелевском районе города.
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