В Харьковской области осудили женщину, которая изготовила взрывчатку для убийства нацгвардейца и подростка

Фото: Офис Генерального прокурора

В Харькове суд приговорил 30-летнюю женщину к 12 годам лишения свободы за изготовление взрывного устройства по заказу представителя РФ

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

В результате подрыва погибли 15-летний подросток и военнослужащий Национальной гвардии Украины.

Прокуроры доказали, что в январе 2025 года женщина через Telegram начала общаться с представителем России, поручившим ей изготовить самодельное взрывное устройство.

По его инструкциям харьковчанка приобрела необходимые компоненты и снарядила взрывчатку детонатором и металлическими гайками для усиления поражения. Устройство было оборудовано двумя мобильными телефонами: одно использовалось для дистанционной детонации, другое — для видеонаблюдения и контроля за перемещением.

Готовую взрывчатку женщина положила в спортивную сумку и передала 15-летнему подростку, которого также завербовали представители РФ. Он должен был доставить "посылку" военнослужащему, представившись курьером.

По указаниям российского куратора подросток доставил сумку в село Чугуевском районе Харьковщины и встретился с военнослужащим Нацгвардии. В этот момент взрывчатку дистанционно привели в действие.

В результате взрыва оба получили осколочные ранения и взрывные травмы, от которых погибли на месте.

После этого женщина согласилась изготовить еще одно взрывное устройство. Она приобрела необходимые компоненты и изготовила электродетонатор, однако завершить подготовку не успела. 19 февраля 2025 года ее задержали правоохранители.

Во время обыска изъяли остатки химических веществ, кухонные весы со следами взрывчатых компонентов и дополнительные средства инициирования.

Суд признал женщину виновной в пособничестве в совершении террористического акта, приведшего к гибели людей, незаконному изготовлению взрывного устройства по предварительному сговору группой лиц, а также его незаконному хранению и передаче.

По совокупности преступлений ей назначили 12 лет лишения свободы.

Напомним, что СБУ предотвратила серию терактов в Одесской области . В Измаиле задержана 27-летняя жительница Житомирщины, которая по заказу российских спецслужб готовила подрывы автомобилей Сил обороны вблизи административных зданий военных и правоохранителей.