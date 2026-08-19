Психологический террор дома: на Харьковщине мать издевалась над собственной дочерью

Фото: полиция Харьковской области

В Харькове полицейские привлекли к административной ответственности женщину, которая систематически унижала свою дочь и оскорбляла ее нецензурной бранью

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

В полицию поступило сообщение о домашнем насилии в одной из семей. На место происшествия прибыли правоохранители.

Полицейские установили, что мать систематически совершала по отношению к дочери психологическое насилие — унижала ее достоинство и высказывалась в ее адрес нецензурной бранью.

Сотрудники сектора противодействия домашнему насилию отдела составили в отношении женщины административный протокол по статье 173-2 КУоАП — совершение домашнего насилия.

Также правоохранители вынесли в отношении обидчи срочное запретительное предписание.

Напомним, что во Львовской области прокуратуры доказали в суде вину 47-летнего львовянина, который был диаконом одной из религиозных общин, в изнасиловании и развращении малолетней дочери, а также в изготовлении и хранении детской порнографии.