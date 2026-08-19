В Днепре разоблачили дельца, продававшего поддельные удостоверения УБД

Фото: полиция Днепропетровской области

В Днепре правоохранители разоблачили 43-летнего мужчину, предлагавшего военнообязанным оформить поддельные удостоверения участника боевых действий и военнослужащего, а также внести их данные в электронные системы

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

За одно такое удостоверение он потребовал 4 тысячи долларов.

По данным следствия, мужчина обманывал военнообязанных, обещая им фиктивное трудоустройство на военную службу и изготовление документов, которые могли использоваться для уклонения от мобилизации.

Во время встреч с потенциальными клиентами он надевал военную форму и представлялся представителем силовых структур. От мужчин мошенник получал задаток, фотографии для изготовления поддельных удостоверений и копии паспортов, якобы необходимые для внесения их данных в соответствующие учеты.

18 августа стражи порядка задокументировали передачу мужчине 20 тысяч долларов за изготовление пяти удостоверений участника боевых действий.

Фигуранта задержали и сообщили ему о подозрении по части 2 статьи 15, части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины — покушении на мошенничество в особо крупных размерах.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в пункте пропуска " Лужанка " пограничники задержали жителя Черкасской области, который пытался выехать в Венгрию по фальшивым документам.