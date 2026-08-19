Суд у Рівному обрав запобіжний захід зухвалому грабіжнику
У Рівному суд обрав запобіжний захід 40-річному місцевому жителю, якого підозрюють у пограбуванні продавчині. Чоловік перебуватиме під вартою 60 діб із правом внесення застави
Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.
Клопотання слідчого суд задовольнив у повному обсязі 19 серпня.
Розмір застави визначили у 266 240 гривень, однак наразі підозрюваний її не сплатив, тому він залишатиметься у слідчому ізоляторі.
Слідчий повідомив чоловіку про підозру. За скоєне йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, що у Дніпрі перед судом постане 38-річний чоловік, якого обвинувачують у крадіжці майна з будинку військовослужбовця в Чечелівському районі міста.
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