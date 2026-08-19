Суд у Рівному обрав запобіжний захід зухвалому грабіжнику

Фото: поліція Рівненської області

У Рівному суд обрав запобіжний захід 40-річному місцевому жителю, якого підозрюють у пограбуванні продавчині. Чоловік перебуватиме під вартою 60 діб із правом внесення застави

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

Клопотання слідчого суд задовольнив у повному обсязі 19 серпня.

Розмір застави визначили у 266 240 гривень, однак наразі підозрюваний її не сплатив, тому він залишатиметься у слідчому ізоляторі.

Слідчий повідомив чоловіку про підозру. За скоєне йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що у Дніпрі перед судом постане 38-річний чоловік, якого обвинувачують у крадіжці майна з будинку військовослужбовця в Чечелівському районі міста.