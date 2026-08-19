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19 августа 2026, 17:55

В Украине новые правила для водителей: что нужно знать

19 августа 2026, 17:55
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Фото из открытых источников
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В Украине обновили требования к режиму труда и отдыху водителей. Новые правила более приближены к европейским стандартам

Об этом сообщает ОО "Захист держави", передает RegioNews .

Главные изменения, о которых важно знать водителям:

• правила распространяются на штатных водителей, ФЛП и работников по ЦПИ;
• еженедельный отдых в кабине автомобиля запрещен;
• ночная смена (22:00-06:00) – не более 10 часов;
• для международных грузовиков, зарегистрированных после 30 июня 2026 года, обязательны смарт-тахографы G2V2;
• водитель должен иметь записи за текущий день и за предыдущие 56 дней, а перевозчик хранить данные 2 года.

При этом лимиты остались такими, какими были раньше: до 9 часов управления в день (дважды в неделю – до 10), до 56 часов в неделю и 45 минут перерыва после каждые 4,5 часа управления.

Исключения работают в случае транспорта сил обороны, экстренных служб, отдельных коммунальных и специализированных перевозок, а также работы непосредственно в районах боевых действий.

Напомним, общественная организация "Захист держави" представит новую платформу для активных людей — фундаментальный инструмент для тех, кто хочет присоединиться к сообществу активных граждан.

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