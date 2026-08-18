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18 августа 2026, 17:49

В Ровно оккупанты пытались завербовать 13-летнего подростка через Telegram

18 августа 2026, 17:49
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Фото: полиция Ровенской области
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В Ровно неизвестные из-за Telegram пытались завербовать 13-летнего подростка для поджогов автомобилей за денежное вознаграждение. Парень рассказал о предложении матери, после чего она обратилась в полицию.

Об этом сообщила полиция Ровенщины, передает RegioNews .

По словам матери, 33-летней жительницы Ровно, неизвестные из-за Telegram-канала предложили ее сыну "работу" — за деньги поджигать автомобили.

Подросток не согласился на предложение и сразу рассказал о нем матери. Женщина сообщила правоохранителям.

В полиции отмечают необходимость быть осторожными во время общения с незнакомцами в интернете и не передавать им личную информацию. Детям также советуют рассказывать взрослым о новых онлайн-знакомствах и избегать сайтов с сомнительным содержанием.

Правоохранители призывают в случае получения предложений по совершению диверсий за деньги немедленно уведомлять об этом полицию по номерам 102 или 112.

Также о фактах вербовки можно сообщить через специальный чат-бот "Спали ФСБшника".

Напомним, что Черновицкий апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и ужесточил наказание агенту российской спецслужбы, более десяти лет действовавшему в интересах государства-агрессора.

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