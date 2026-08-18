У Рівному окупанти намагалися завербувати 13-річного підлітка через Telegram

Фото: поліція Рівненської області

У Рівному невідомі через Telegram намагалися завербувати 13-річного підлітка для підпалів автомобілів за грошову винагороду. Хлопець розповів про пропозицію матері, після чого вона звернулася до поліції

Про це повідомила поліція Рівненщини, передає RegioNews .

За словами матері, 33-річної мешканки Рівного, невідомі через Telegram-канал запропонували її сину "роботу" — за гроші підпалювати автомобілі.

Підліток не погодився на пропозицію та одразу розповів про неї матері. Жінка повідомила правоохоронців.

У поліції наголошують на необхідності бути обережними під час спілкування з незнайомцями в інтернеті та не передавати їм особисту інформацію. Дітям також радять розповідати дорослим про нові онлайн-знайомства та уникати сайтів із сумнівним вмістом.

Правоохоронці закликають у разі отримання пропозицій щодо скоєння диверсій за гроші негайно повідомляти про це поліцію за номерами 102 або 112.

Також про факти вербування можна повідомити через спеціальний чат-бот "Спали ФСБшника".

Нагадаємо, що Чернівецький апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора та посилив покарання агенту російської спецслужби, який понад десять років діяв в інтересах держави-агресора.