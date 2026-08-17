В Ровенской области задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату на улице

Фото: полиция Ровенской области

В Квасилове Ровенского района полицейские задержали 33-летнего мужчину, который на улице угрожал прохожим предметом, похожим на гранату. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Сообщение об инциденте на улице Молодежной поступило в полицию 16 августа около 19:30. Заявитель сообщил, что неизвестный мужчина угрожает людям предметом, похожим на гранату.

Патрульные, первыми прибывшие на место, неподалеку отыскали злоумышленника. Им оказался местный житель, который, по данным полиции, находится в статусе самовольного ухода из воинской части (СЗЧ).

Взрывотехники изъяли у мужчины боевую гранату и привели ее в безопасное состояние.

Фигурант был задержан в процессуальном порядке и помещен в ИВС. Следователь начал досудебное расследование.

Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении и избрании меры пресечения.

Кроме того, в суде уже находится на рассмотрении другое уголовное производство по этому поводу 33-летнего мужчины — по факту кражи.

Напомним, что в Ровно полиция устанавливает лицо, которое 14 августа бросило гранату во двор местного жителя. В результате взрыва повреждены фасад дома и автомобиль Volvo.