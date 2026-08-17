12:49  17 августа
В Виннице из ставка вытащили тело женщины
13:43  17 августа
В Киеве два BMW столкнулись: одна машина влетела на летнюю террасу
08:14  17 августа
Умерла Хейден Панеттьери – бывшая невеста Владимира Кличко и мать его дочери
UA | RU
UA | RU
17 августа 2026, 17:30

В Ровенской области задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату на улице

17 августа 2026, 17:30
Читайте також українською мовою
Фото: полиция Ровенской области
Читайте також
українською мовою

В Квасилове Ровенского района полицейские задержали 33-летнего мужчину, который на улице угрожал прохожим предметом, похожим на гранату. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Сообщение об инциденте на улице Молодежной поступило в полицию 16 августа около 19:30. Заявитель сообщил, что неизвестный мужчина угрожает людям предметом, похожим на гранату.

Патрульные, первыми прибывшие на место, неподалеку отыскали злоумышленника. Им оказался местный житель, который, по данным полиции, находится в статусе самовольного ухода из воинской части (СЗЧ).

Взрывотехники изъяли у мужчины боевую гранату и привели ее в безопасное состояние.

Фигурант был задержан в процессуальном порядке и помещен в ИВС. Следователь начал досудебное расследование.

Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении и избрании меры пресечения.

Кроме того, в суде уже находится на рассмотрении другое уголовное производство по этому поводу 33-летнего мужчины — по факту кражи.

Напомним, что в Ровно полиция устанавливает лицо, которое 14 августа бросило гранату во двор местного жителя. В результате взрыва повреждены фасад дома и автомобиль Volvo.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Граната Ровенская область мужчина
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
Российские войска нанесли удар по промышленному предприятию в Кривом Роге
17 августа 2026, 17:19
Кровавая ссора в Черкассах: пьяный мужчина во время конфликта воткнул нож в живот оппоненту
17 августа 2026, 16:59
В Черниговской области мать и сообщника подозревают в торговле малолетним ребенком
17 августа 2026, 16:45
В Светловодске мужчину приговорили к 6 годам заключения за сбыт психотропов
17 августа 2026, 16:35
В Херсонской области сотрудника ФСБ РФ приговорили к 12 годам тюрьмы за пытки
17 августа 2026, 15:59
План действий для победы: Кабмин утвердил Программу своей деятельности
17 августа 2026, 15:45
В Закарпатье будут судить депутата горсовета за недостоверное декларирование на 78 млн грн
17 августа 2026, 15:37
Во Львове мужчина набросился с кулаками на инспектора по парковке
17 августа 2026, 14:55
На Черниговщине военный в СЗЧ жестоко избил женщину
17 августа 2026, 14:45
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »