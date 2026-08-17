На Рівненщині затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранату на вулиці

Фото: поліція Рівненської області

У Квасилові Рівненського району поліцейські затримали 33-річного чоловіка, який на вулиці погрожував перехожим предметом, схожим на гранату. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

Повідомлення про інцидент на вулиці Молодіжній надійшло до поліції 16 серпня близько 19:30. Заявник повідомив, що невідомий чоловік погрожує людям предметом, схожим на гранату.

Патрульні, які першими прибули на місце, неподалік відшукали зловмисника. Ним виявився місцевий житель, який, за даними поліції, перебуває у статусі самовільного залишення військової частини (СЗЧ).

Вибухотехніки вилучили у чоловіка бойову гранату та привели її у безпечний стан.

Фігуранта затримали у процесуальному порядку та помістили до ІТТ. Слідчий розпочав досудове розслідування.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру та обрання запобіжного заходу.

Крім того, у суді вже перебуває на розгляді інше кримінальне провадження щодо цього 33-річного чоловіка — за фактом крадіжки.

Нагадаємо, що у Рівному поліція встановлює особу, яка 14 серпня кинула гранату на подвір’я місцевого жителя. Внаслідок вибуху пошкоджені фасад будинку та автомобіль Volvo.