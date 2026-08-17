Во Львове мужчина набросился с кулаками на инспектора по парковке

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Во Львове мужчина напал на инспектора по парковке. Это произошло, когда инспектор проверял оплату

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Инцидент произошел в марте на площади Святого Теодора. Инспектор проверял оплату за парковку на платной площадке. Тогда на него напал человек. Его признали виновным в умышленном нанесении ударов, которые повлекли за собой физическую боль, но не привели к телесным повреждениям. Мужчина признал свою вину.

Кроме того, выяснилось, что у него уже был еще один приговор, а наказание еще не отбыл. В результате его общее наказание составит 5 лет и 20 дней лишения свободы.

Напомним, ранее в соцсетях распространили видео из Одессы, где мужчины в форме напали на 19-летнего парня. На кадрах видно, как они били его ногами и силой вытаскивали из такси.