Кровавая ссора в Черкассах: пьяный мужчина во время конфликта воткнул нож в живот оппоненту

Фото: полиция Черкасской области

В Черкассах полицейские задержали 42-летнего мужчину, который во время конфликта ножом ранил местного жителя в живот. Потерпевшего госпитализировали с тяжелыми телесными повреждениями

Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .

Уведомление о происшествии поступило в полицию 16 августа. Правоохранители установили, что между двумя мужчинами возникла ссора. Во время конфликта 42-летний фигурант, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес оппоненту ножевой удар в живот.

Полицейские установили личность подозреваемого и его местонахождение. Мужчину задержали в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Ему сообщили о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении - ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, что в Первомауйском районе Николаевской области полицейские задержали 37-летнего мужчину, которого подозревают в умышленном причинении тяжких телесных повреждений 55-летнему отчиму.