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17 августа 2026, 15:59

В Херсонской области сотрудника ФСБ РФ приговорили к 12 годам тюрьмы за пытки

17 августа 2026, 15:59
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Фото: Херсонская областная прокуратура
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К 12 годам лишения свободы заочно приговорили сотрудника ФСБ РФ, который во время оккупации Херсонской области отдавал приказы о пытках гражданских лиц и лично контролировал их допросы

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

При публичном обвинении прокуроров Херсонской областной прокуратуры он был признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны, а также в отдании приказов о совершении таких действий.

Прокуроры доказали, что 45-летний российский спецназ весной 2022 года находился в оккупированной Новой Каховке. В мае он вместе с другими военными РФ на блокпосте у села Давыдов Брид задержал гражданского мужчину. Его доставили в камеру Каховского районного отделения полиции.

Через несколько дней на другом блокпосте при аналогичных обстоятельствах задержали еще одного гражданского и также доставили в райотдел.

Осужденный отдавал приказы и контролировал допросы мужчин. Военные РФ применяли к ним физическое насилие и пытки, угрожали убийством и требовали информацию, представлявшей интерес для оккупационных войск. Также задержанные пытались склонить к сотрудничеству с ФСБ РФ.

Одному из потерпевших во время пыток сломали около десяти ребер. Другому надевали на голову пакет, перекрывая доступ воздуха, пытали электрическим током, подсоединив провода к половым органам, а также избивали, в результате чего он получил переломы ребер и пальцев ноги.

Мужчин содержали в переполненных камерах в изнурительных и антисанитарных условиях. Им ограничивали доступ к воде, пище, санитарным нуждам и медицинской помощи.

Одного потерпевшего оккупанты содержали около двух недель. Другого уволили только после того, как он подписал согласие на сотрудничество с российскими спецслужбами. В общей сложности он провел в незаконном заключении около шести недель.

Приговор вынесли заочно. Осужденный будет отбывать наказание после фактического задержания.

Напомним, что Херсонская прокуратура сообщила жительнице области о подозрении . Оказалось, что она помогала оккупантам строить "русское образование" в украинских школах.

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