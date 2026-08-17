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17 августа 2026, 16:45

В Черниговской области мать и сообщника подозревают в торговле малолетним ребенком

17 августа 2026, 16:45
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Полицейские Черниговщины установили новые факты преступной деятельности двух фигурантов дела о торговле малолетним ребенком с целью сексуальной эксплуатации

Об этом сообщили в Нацполиции, передает RegioNews .

В мае 2026 года правоохранители задержали 32-летнюю женщину, подозреваемую в торговле собственной малолетней дочерью. В настоящее время она находится под стражей.

По данным следствия, женщина из корыстных побуждений производила и распространяла материалы с детской порнографией, а также заставляла дочь участвовать в их создании.

Кроме того, по предварительной договоренности с 53-летним мужчиной, женщина неоднократно передавала ему ребенка для сексуальной эксплуатации. По данным следствия, мужчина ранее был осужден за сексуальное насилие над другим ребенком.

Правоохранители установили, что мужчина совершал по отношению к девочке действия сексуального характера и сексуальное насилие, а ее мать получала за это материальную выгоду.

Обеим фигурантам инкриминируют сексуальное насилие, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц, а также торговлю человеком в отношении малолетнего лица.

Женщине дополнительно сообщили о подозрении в изготовлении детской порнографии и принуждении малолетнего к участию в его создании, а также в сексуальном насилии в отношении ребенка в возрасте до 14 лет, с которым он находится в семейных отношениях.

В настоящее время оба фигуранта находятся под стражей. В случае доказательства вины им может грозить пожизненное лишение свободы.

Напомним, что ювенальные прокуроры Винницкой областной прокуратуры доказали в суде вину 45-летнего жителя Хмельницкого района в изнасиловании 14-летней падчерицы ч. 3 ст. 152 УК Украины.

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