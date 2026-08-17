В Светловодске мужчину приговорили к 6 годам заключения за сбыт психотропов

Фото: Кировоградская областная прокуратура

В Светловодске суд признал виновным мужчину в незаконном изготовлении, хранении и сбыте психотропных веществ, а также хранении прекурсоров. Ему назначили 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Об этом сообщила прокуратура Кировоградской области, передает RegioNews . При публичном обвинении прокуроров Александрийской окружной прокуратуры суд установил, что в течение мая-октября 2024 года мужчина производил амфетамин и метамфетамин и продавал их наркозависимым людям в Светловодске.

Правоохранители задокументировали четыре факта сбыта психотропных веществ.

Во время обыска по месту жительства мужчины также изъяли каннабис, который он хранил для дальнейшего сбыта, прекурсор для изготовления запрещенных веществ, электронные весы и упаковочные материалы.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину.

Суд признал его виновным по ч. 1, 2 ст. 307 и ч. 1 ст. 311 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание - 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в Черкасской области правоохранители разоблачили организованную группу, которая выращивала коноплю и сбывала каннабис. В ее состав входили трое жителей области от 42 до 71 года.