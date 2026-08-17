12:49  17 августа
В Виннице из ставка вытащили тело женщины
13:43  17 августа
В Киеве два BMW столкнулись: одна машина влетела на летнюю террасу
08:14  17 августа
Умерла Хейден Панеттьери – бывшая невеста Владимира Кличко и мать его дочери
UA | RU
UA | RU
17 августа 2026, 16:35

В Светловодске мужчину приговорили к 6 годам заключения за сбыт психотропов

17 августа 2026, 16:35
Читайте також українською мовою
Фото: Кировоградская областная прокуратура
Читайте також
українською мовою

В Светловодске суд признал виновным мужчину в незаконном изготовлении, хранении и сбыте психотропных веществ, а также хранении прекурсоров. Ему назначили 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Об этом сообщила прокуратура Кировоградской области, передает RegioNews. При публичном обвинении прокуроров Александрийской окружной прокуратуры суд установил, что в течение мая-октября 2024 года мужчина производил амфетамин и метамфетамин и продавал их наркозависимым людям в Светловодске.

Правоохранители задокументировали четыре факта сбыта психотропных веществ.

Во время обыска по месту жительства мужчины также изъяли каннабис, который он хранил для дальнейшего сбыта, прекурсор для изготовления запрещенных веществ, электронные весы и упаковочные материалы.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину.

Суд признал его виновным по ч. 1, 2 ст. 307 и ч. 1 ст. 311 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание - 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в Черкасской области правоохранители разоблачили организованную группу, которая выращивала коноплю и сбывала каннабис. В ее состав входили трое жителей области от 42 до 71 года.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд Кировоградская область психотроп сбыт
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
В Ровенской области задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату на улице
17 августа 2026, 17:30
Российские войска нанесли удар по промышленному предприятию в Кривом Роге
17 августа 2026, 17:19
Кровавая ссора в Черкассах: пьяный мужчина во время конфликта воткнул нож в живот оппоненту
17 августа 2026, 16:59
В Черниговской области мать и сообщника подозревают в торговле малолетним ребенком
17 августа 2026, 16:45
В Херсонской области сотрудника ФСБ РФ приговорили к 12 годам тюрьмы за пытки
17 августа 2026, 15:59
План действий для победы: Кабмин утвердил Программу своей деятельности
17 августа 2026, 15:45
В Закарпатье будут судить депутата горсовета за недостоверное декларирование на 78 млн грн
17 августа 2026, 15:37
Во Львове мужчина набросился с кулаками на инспектора по парковке
17 августа 2026, 14:55
На Черниговщине военный в СЗЧ жестоко избил женщину
17 августа 2026, 14:45
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »